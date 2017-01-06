В Сальянском районе задержан сын обвиняемого в убийстве лица.

Как сообщили АПА в прокуратуре Сальянского района, в отношении Агаджавада Джавадзаде, сына Ровшана Джавадова, обвиняемого в убийстве в ноябре 2015 года некоего Эльчина Гасымова и попытке закопать его тело во дворе своего дома, возбуждено уголовное дело по статье 307.3 (Недонесение о преступлениях и заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления) УК.

Решением Сальянского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца.

Как удалось выяснить АПА, А.Джавадзаде проходил воинскую службу. Он был отозван и арестован.

Отметим, тело пропавшего в ноябре прошлого года 26-летнего жителя Сальянского района Гасымова Эльчина Миргалам оглу найдено во дворе жителя района Джавадова Ровшана Джавад оглу.

Ровшан Джавадов является бывшим сотрудником полиции.

Как сообщили АПА в отделе полиции Сальянского района, в результате проведенного на основании поступившей информации расследования, было установлено, что убийство совершил житель района Ровшан Джавадов. После того, как Р.Джавадов убил Э.Гасымова, он закопал тело во дворе своего дома и уехал из страны.

В настоящее время он скрывается за границей.

Ровшан Джавадов является братом бывшего заместителя председателя муниципалитета Сальянского района Рафига Джавадова.

Согласно информации пресс-службы МВД, 11 ноября 2015 года житель Сальянского района Гасымов Эльчин Миргалам оглу ушел из дома и не вернулся.

В результате расследования выявилось, что когда Э.Гасымов находился в доме своего соседа Ровшана Джавадова, расположенном на территории города, между ними возник конфликт. Р.Джавадов нанес Э.Гасымову смертельные ножевые ранения и закопал во дворе собственного дома.

Останки тела Э.Гасымова были эксгумированы.

Стало известно, что Р.Джавадов находится в Германии, проводятся мероприятия по его поиску и возвращению в страну.

Как сообщил АПА глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов, в связи с фактом возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджанской Республики. В настоящее время принимаются необходимые следственные меры с целью уточнения личности убитого парня и установления виновников преступления.