В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева по улучшению социально-бытовых условий Вооруженных Сил, 6 января на авиабазе Военно-воздушных сил состоялось открытие очередного нового жилого здания. Об этом сообщает сайт МО АР.

Встретившись с летным и техническим составом, а также с членами их семей на церемонии вручения ключей от служебных квартир, Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов от имени руководства министерства поздравил участников мероприятия.

Министр отметил, что сдача в эксплуатацию новых зданий является составной частью работ, проводимых в сфере улучшения социальных условий военнослужащих. Это является продолжением комплексных мероприятий в сфере жилищного обеспечения личного состава Вооруженных Сил в целом.

Было отмечено, что в результате заботы государства, за последние годы, более 1000 военнослужащих были обеспечены постоянным жильем, а до 1400 служебными квартирами. Работы в этой сфере будут продолжены и в этом году.

Напомнив, что продолжается закупка и принятие на вооружение современных оружий и боеприпасов, боевой техники, авиационных средств и оборудований, генерал-полковник З.Гасанов особо отметил, что проводимые мероприятия, выделяемые на военную сферу финансовые средства, является ярким примером заботы главы государства Вооруженным Силам.

Во время ознакомления с новым зданием министру было доложено, что пятиэтажное здание состоит из полностью отремонтированных 50-ти трехкомнатных квартир, которые оснащены всеми линиями коммуникации. Созданы все необходимые условия для приятного отдыха военнослужащих и членов их семей.

Получившие квартиры военнослужащие выразили признательность Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами господину Ильхаму Алиеву.

После вручения ключей военнослужащим, руководство Министерства Обороны ознакомилось с созданными в квартирах условиями.