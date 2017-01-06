Завершилось предварительное расследование по уголовному делу третей группы задержанных по нардаранскому делу.

Как сообщает Report, в 3-й группе расследовано уголовное дело 12 лиц.

Это — член движения «Мусульманское единство» Зульфугар Микаилов, Эльман Агаев, Фаиг Аллахвердиев, Али Гусейнов, Мехман Гулиев, Мехман Мамедов, Эльдар Буньядов, Эльхан Гасанов, Рамиль Сейфуллаев, Мубариз Ибрагимов, Рузи Исмаилов и Джабир Алиев.

Дело в ближайшие дни будет направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Отметим, что 26 ноября 2015 года министерство внутренних дел провело специальную операцию в поселке Нардаран. В результате операции были задержаны несколько членов преступной группировки во главе с Талехом Багировым. В их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца, в последующем срок меры пресечения был продлен.

В настоящее время продолжается судебный процесс председателя организации движения «Мусульманское единство» Талеха Багирова, заместителя председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы и еще 16 лиц — Расима Мирза Баба оглу Джабраилова, Закира Тапдыг оглу Мустафаева, Джаббара Амирхан оглу Джаббарова, Джахада Бала Гусейн оглу Бабакишизаде, Шамиля Адиль оглу Абдулалиева, Агиля Азер оглу Исмаилова, Рамина Магеррам оглу Ярыева, Аббаса Абдулрахман оглу Гулиева, Ибрагима Мамед оглу Худавердиева, Этибара Расим оглу Исмаилова, Бахруза Рахиб оглу Аскерова, Али Хасрат оглу Нуриева, Алибалы Джавад оглу Велиева, Фархада Насраддин оглу Балаева, Аббаса Хафиз оглу Тагизаде и Аббаса Мамедбагир оглу Гусейнова. Прокурор попросил для Т.Багирова пожизненного заключения, для Фуада Гахраманлы — 11 лет, Аббаса Гусейнова — 20 лет, Джаббара Джаббарова — 19 лет, Расима Джабраилова — 17 лет, Рамина Ярыева — 10 лет, для других обвиняемых 15 лет лишения свободы.