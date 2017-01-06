Коронованный зимой 2013 года «вор в законе» Исмайлов Рашад Мамед оглу, известный в криминальном мире, как Рашад Гянджинский, действительно распространялся в своей среде о том, что причастен к физическому устранению Ровшана Джаниева (Ровшана Лянкяранского). Об этом агентству Sputnik Азербайджан сообщил информированный источник, приближенный к криминальным кругам, комментируя последние сообщения СМИ, что Ровшана Джаниева (Лянкяранского) убили по заказу Рашада Исмайлова (Гянджинского).

Мотивом преступления Рашад Гянджинский (уроженец Гянджи Исмайлов зарегистрирован в Москве на улице Маршала Чуйкова) называет месть за убийство в Москве бизнесмена Джамбулата Шамиль-оглу. Последний контролировал потоки укропа, петрушки и лука от оптовиков к розничным торговцам. Джамбулат Шамиль-оглу был убит в ночь на 16 марта 2016 года возле своего дома на Славянском бульваре.

По версии окружения бизнесмена, в его смерти заинтересован был в том числе и Ровшан Лянкяранский, который также контролировал рынки зелени в России. Более того, считается, что именно киллеры Лянкяранского устранили Джамбулата Шамиль-оглу.

Однако, информированный источник, приближенный к бывшему клану Ровшана Джаниева, уверяет, что Лянкяранский не причастен к убийству бизнесмена. Зато к устранению Джаниева, по словам источника, может иметь причастность не только Гянджинский, но и криминальные авторитеты Эльчин Исмайлов (Эльчин Питерский) и Надир Салифов (Лоту Гули). Напомним, что не так давно в Масаллинском районе был убит второй брат Эльчина Питерского Фариз Исмайлов.

Ранее бывший афганец Эльчин Питерский возглавлял охрану ныне проживающего в Голландии лидера талышских сепаратистов Аликрама Гумбатова, когда тот в начале 90-ых провозгласил «Талыш-Муганскую Автономную Республику» в южных регионах Азербайджана.

Между тем, стали известны новые детали убийства Джаниева. Следственные органы соседней Турции располагают достаточными материалами, указывающими на подозреваемых. Но проблема в том, что на территории Турции не осталось ни одного участника заказного убийства. Все они покинули пределы страны сразу после совершения преступления.

Известно, что камеры наблюдения, установленные на бульваре Барбароссы в Стамбуле, зафиксировали четырех киллеров. Среди исполнителей убийства есть не только азербайджанцы, но и чеченец. Последний, по предварительным данным, является боевиком международной террористической организации «Исламское государство». Убить «вора в законе» «идейного поборника исламской религии» (коими себя считают наемники ИГ) побудила самая простая жадность – страсть к деньгам. По словам источника, за физическое устранение Ровшана Лянкяранского заказчики заплатили несколько миллионов долларов. Озвучена даже цифра – 10 миллионов.

Р.S.: Рашад Гянджинский – криминальный авторитет молодой, был коронован «вором в законе» кланом «Деда Хасана» в феврале 2013 года по просьбе еще одного «вора в законе» Алибалы Гамидова (Годжи Ясамальского), застреленного в Стамбуле 16 августа 2013 года. Несмотря на то, что свой «титул» Исмайлов получил три года назад, авторитетом в криминальном мире он пользуется уже давно. Согласно ориентировке, разосланной в 2010 году отделом розыска УФСИН России по Владимирской области, уже тогда на плечах Гянджинского имелись татуировки звезд. Сообщается также, что Исмайлов плохо слышит на правое ухо, склонен к употреблению наркотических веществ.