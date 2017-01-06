В Тбилиси апелляционный суд уменьшил срок наказания по делу о «Тбилсервис группе» экс-мэру столицы Грузии Гиги Угулава. Соответствующее решение было озвучено сегодня.

Судья переквалифицировал преступление, совершенное Угулава, признав его не растратой, а превышением должностных полномочий. Поэтому теперь бывший градоначальник приговорен к 1 году 9 месяцам лишения свободы, а с учетом «Закона об амнистии» — к 1 году 3 месяцам и 22 дням лишения свободы, пишет Грузия Online. В результате срок заключения истекает 9 января, после чего Угулава сможет покинуть пенитенциарное учреждение.

Прокуратура собирается обжаловать решение апелляционного суда.