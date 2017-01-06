Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Хунара Джафарова, обвиняемого в незаконной продаже наркотических средств.

Как передает Оху.аз, на процессе под председательством Мирзы Ханкишиева был вынесен приговор.

Суд приговорил Х.Джафарова к 7 годам лишения свободы.

Отметим, что по информации Пенитенциарной службы, уроженец Астаринского района Джафаров Хюняр Аббасали оглу, 1982 года рождения, трижды судимый, был арестован по обвинению в употреблении и торговле наркотиками.

В первый раз Х.Джафоров привлекался к уголовной ответственности за дезертирство. Во второй раз Джафаров был осужден за самовольное оставление воинской части. Третий срок он уже отбывал за хранение и контрабанду наркотиков.

В четвертый раз Хюняр Джафаров также попался на наркотиках и был арестован сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей наркотиками.

После решения суда о взятии под стражу Х.Джафаров обратился с апелляционной жалобой. Однако Апелляционный суд оставил решение районного суда в силе.

Недовольный решением суда, обвиняемый Х. Джафаров в знак протеста и в целях оказания давления на следствие и суд металлической частью зажигалки отрезал себе часть уха, а затем проглотил.