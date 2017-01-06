Официальный курс маната по отношению к доллару на 9 января установлен на уровне 1,7742 маната, сообщает Центральный банк страны.
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Официальный курс маната по отношению к доллару на 9 января установлен на уровне 1,7742 маната, сообщает Центральный банк страны.
Дата: 2017/01/06 17:34
Раздел: Азербайджан, Экономика
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