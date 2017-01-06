Управление мусульман Кавказа (УМК) выразило отношение к распространенному от имени муфтия Сирии Ахмеда Хассуна заявлению о Нагорном Карабахе.

На запрос агентства АПА в УМК сообщили, что источник данного заявления, распространившегося в основном на армянских сайтах от имени сирийского муфтия, неизвестен: «Не исключено, что эта информация носит провокационный характер. Чтобы уточнить ее достоверность от имени шейхульислама сирийскому муфтию было направлено письмо».

Напомним, распространилось интервью главного муфтия Сирии шейха Бадр ад-Дин Хассуна российским СМИ. Говоря о ситуации в Сирии и в мире в целом, он упомянул и Нагорный Карабах отметив, что есть регионы, где давным-давно пора бы положить конец вопросу о спорности территории: «Главными мотивациями Карабаха являются волеизъявление народа к независимости, историческое прошлое региона и победа в войне. О какой спорности вообще может идти речь? Лично я поддерживаю стремление армян Карабаха к независимости и свободе. И ещё раз хочу заметить, что причина карабахского конфликта — не религия, а волеизъявление народа. А с этим нельзя не считаться».