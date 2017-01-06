Международный аэропорт Гейдар Алиев в 2016 году обслужил 3,26 млн. пассажиров, что является рекордным показателем за всю историю гражданской авиации Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, 83,5% пассажиропотока пришлось на долю международных перевозок. В 2016 году в столицу Азербайджана выполнили полеты 28 пассажирских авиакомпаний, включая национального авиаперевозчика «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), на долю которого пришлось 51,3% пассажиров, выезжающих за рубеж. В пятерку популярных иностранных авиакомпаний вошли Turkish Airlines, «Аэрофлот», S7 Airlines, FlyDubai и Qatar Airways. Стамбул, Москва, Дубай и Киев возглавили список самых популярных международных направлений — в прошлом году пассажиропоток в эти города составил 1,37 млн. пассажиров.