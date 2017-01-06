Российский оппозиционный политик Гарри Каспаров считает, что будущий президент СШАДональд Трамп, вполне вероятно, не станет вторым Владимиром Путиным, передает replyua.net. В том числе, отметил оппозиционный деятель России, не стоит рассчитывать на кардинальные изменения в официальной политике Белого дома после 20 января, когда Трамп официально возглавит Соединенные Штаты. Скорее наоборот, продолжил Каспаров, если стиль поведения Трампа останется на прежнем уровне, его проблемы будут только увеличиваться.

«Правительство США – это не главный источник, который предоставляет финансирование экономике и конкретным людям. Во все регионах страны ведется работа центров политического и финансового влияния», — отметил Каспаров, добавив, что реакция США на любые вызовы является достаточно мобильной.

Ранее Гарри Каспаров выразил мнение, что если между Трампом и Путиным будет подписана какая-либо сделка, она никак не улучшит ситуацию в мировой геополитике, а наоборот, приведет к ее усугублению в связи с чем вполне вероятно продолжение дальнейшей агрессии и, таким образом, ее цена будет значительно расти.