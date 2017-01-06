

Вместе с соответствующими государственными структурами продолжаются необходимые мероприятия по возвращению тела солдата Вооруженных сил Азербайджана Гурбанова Чингиза Салман оглу, погибшего при преследовании врага в бою в ходе пресечения диверсионно-подрывной деятельности разведывательной группы ВС Армении, пытавшейся нарушить государственную границу Азербайджанской Республики, говорится в заявлении Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

«Несмотря на то, что прошла неделя, соответствующие структуры Армении, ответственные в данной сфере, предпочитают молчать, не считают целесообразным прокомментировать гуманитарную проблему. Этот факт еще раз доказывает, что армянская сторона пытается перевести гуманитарную суть происходящего события на задний план и выиграть время для получения политических дивидендов», — сказано в заявлении.

Госкомиссия призывает соответствующие международные организации предпринять необходимые меры для прекращения негуманной деятельности Армении, соблюдения требований Женевской конвенции и возвращения тела погибшего азербайджанского военнослужащего.

29 декабря при попытке перехода азербайджано-армянской государственной границы разведгруппа ВС Армении попала в засаду и понесла большие потери. В ходе боев без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана, рядовой Гурбанов Чингиз Салман оглу.