ASALA (Армянская секретная армия освобождения Армении) внедрилась в спецслужбы и армию Армении, в чем признался в интервью швейцарскому изданию L’Hebdo член этой организации Мардирос Джамгочян, совершивший в 1981 году теракт против сотрудника турецкого консульства в Женеве.

Джамгочян и по прошествии 35 лет после инцидента не испытывает сожаления по поводу совершенного им преступления.

В своем интервью «убийца с улицы Фердинанда Ходлера», как его называет издание, подробно и с особым воодушевлением описывает совершенное им преступление.

Член ASALA не скрывает, что, вернувшись в Армению после освобождения из женевской тюрьмы, он начал поддерживать тесные связи со спецслужбами Армении.

На родине террориста встретили как героя, пишет L’Hebdo отмечая, что вскоре после этого Мардироса Джамгочяна отправили в Нагорный Карабах, где шли боевые действия.

Джамгочян в своем интервью признается, что официальный Ереван открыто поддерживает террористическую организацию ASALA.

Об этом свидетельствует тот факт, что после возвращения в Армению террорист становится близким человеком бывшего министра обороны Вазгена Саргсяна. В 1995 году Саргсян становится премьер-министром Армении, а террорист ASALA – его телохранителем.

По словам Джамгочяна, он и сегодня продолжает посещать оккупированные Арменией азербайджанские территории, периодически выступает перед военными, пишет издание.

Как отмечает издание, Джамгочян четыре года прожил в США. На вопрос, чем он там занимался, террорист встает в позу и отказывается отвечать.

ASALA — международная террористическая организация, созданная решением центрального исполнительного комитета армянской национал-шовинистической партии «Дашнакцутюн» в 1986 году в швейцарском городе Цюрих для физического уничтожения неугодных дашнакам лиц.