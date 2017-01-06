Избранный президент США Дональд Трамп решил отказаться от идеи построить стену на границе с Мексикой за счет латиноамериканской страны, сообщает CNN. По информации телеканала, республиканец намерен обратиться к Конгрессу с предложением профинансировать проект за счет американского бюджета.

Таким образом, как отмечает Politico, администрация Трампа решила воспользоваться подписанным в 2006 году президентом США Джорджем Бушем законом, регламентирующим строительство 700-мильной защитной стены на границе с Мексикой. Отмечается, что проект так и не был реализован.

13 декабря сообщалось, что архиепископ Мехико Норберто Ривера попросил Деву Марию Гваделупскую, которая почитается как небесная покровительница Мексики, смягчить отношение Дональда Трампа к иммигрантам. Кардинал попросил Деву Марию «прикоснуться к очерствевшему сердцу» Трампа, чтобы он увидел в мексиканцах братьев и был к ним снисходителен.

В ноябре МИД Мексики пообещал помочь гражданам страны, эмигрировавшим в США и рискующим столкнуться с проблемами после победы Трампа.

Республиканец должен вступить в должность 20 января. До этого он неоднократно заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США, и обещал построить стену на границе с Мексикой, которая оплатит ее сооружение. Президент латиноамериканской страны Пенья Ньето отказался финансировать проект.

Кроме того, Трамп угрожал разорвать соглашение о зоне свободной торговли с Мексикой и Канадой (NAFTA). После победы республиканца мексиканский песо упал до рекордной отметки.