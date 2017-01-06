Благодаря регулированию цен на лекарства государственный бюджет и население Азербайджана ежегодно экономят в общей сложности 400 миллионов долларов на расходах, связанных с лекарствами.

Об этом сказал министр экономики, председатель Тарифного (ценового) совета Шахин Мустафаев, сообщает АЗЕРТАДЖ.

По словам министра, если в 2014 году импорт одной коробки лекарств стоил 3 доллара, то сейчас — 1,4 доллара.

«Регулирование рынка лекарственных средств началось с середины 2015 года. При подготовке методологии регулирования цен Азербайджан изучил опыт почти 20 стран. Применяемый в стране механизм позволяет определить оптимальную цену на лекарства. На сегодня уже утверждены цены на 10 166 различных наименований лекарств и с 1 сентября 2016 года разрешено продавать лекарства только с утвержденными ценами», — сказал министр.

Мустафаев отметил, что после регулирования цен на лекарства их стоимость в ряде случаев снизилась в 5-10 раз.

«Согласно законодательству, как оптовые фармацевтические предприятия, так и аптеки могут установить маржу в размере 20 процентов от стоимости лекарства. Такой подход обеспечивает нормальную рентабельность и не создает никаких проблем при импорте лекарств. К слову, импорт лекарств в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 20 процентов. В 2016 году 80 процентов лекарств были импортированы из европейских и других развитых государств. Оставшаяся часть импорта пришлась на Россию, Украину и Беларусь», — добавил министр.

От себя добавим, что граждане Баку пока что не почувствовали никакого снижения цен на лекарственные препараты.