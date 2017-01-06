Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана отозвала лицензию 12 кредитных союзов, сообщает в пятницу регулятор.

Как передает Тренд, регулятор пояснил свое решение тем, что эти кредитные союзы не соблюдали правила отчетности, более того у них отсутствовал отчет стороннего аудитора за 2015 год.

Лицензии отозваны у кредитных союзов Arzu, Azeri Invest, Canub («Джануб»), Ceyhun («Джейхун»), Compass, F.A.S., Hakari, Kredo-Invest, Real, Tarakama, Tural и Yardımlı («Ярдымлы»).

В сообщении отмечается, что Палата наравне с банковским сектором продолжит осуществлять надзор над деятельностью небанковских кредитных организаций и применять адекватные меры на нарушение пруденциальных норм и требований законодательства.

По состоянию на 30 сентября 2016 года, в Азербайджане действовали 109 кредитных союзов.