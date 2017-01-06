Глава ЦРУ Джон Бреннан заявил об угрозе вмешательства России в в европейские выборы, особенно в Германии, сообщает Голос Америки.

Он объяснил, что уходящая администрация президента Барака Обамы хочет привлечь внимание к российскому вмешательству в американские выборы в качестве предупреждения другим странам.

«Для США очень важно понять, что именно произошло, чтобы мы могли не только обезопасить собственную систему, но и проинформировать остальных», – отметил он.

«Если вынести это на публику, Путин в будущем будет менее склонен пойти таким путем, потому что их деятельность разоблачили», – добавил он.

По его словам, при прошлых выборах в Европе Москва пыталась продвигать коррумпированных политиков, которые помогли бы ему продвигать свои интересы или сеять пропаганду во время выборов в этих странах.