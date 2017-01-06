Вице-президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен нежеланием избранного президента Дональда Трампа прислушаться к мнению представителей разведки и спецслужб. Кроме того, вице-президент посоветовал Трампу повзрослеть, сообщает PBS.

Байден считает полным безумием со стороны Трампа не верить заявлениям разведки и спецслужб.

«Для президента не верить представителям многих разведслужб — от военной разведки до ЦРУ — абсолютное безумие», — сказал вице-президент.

«Взрослей, Дональд, взрослей, время пришло. Ты — президент. Пришло время что-то делать. Покажи нам, на что ты способен», — написал Байден в ответ на вопрос о выпадах Трампа в Twitter.