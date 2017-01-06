В редакцию сайта Minval.az пришло письмо от нашего читателя, который поделился своими горькими мыслями. К письму были приложены фотографии уникального памятника знаменитого азербайджанского поэта Алиага Вахида – творение скульптора Рахиба Гасанова — и памятной плиты, треснувшей посередине и вульгарно замазанной цементным раствором.

Приводим строки из письма:

«Прогуливаясь с гостями нашего города я привёл их в Старый город, и с гордостью показывал им достопримечательности, параллельно описывая исторические места и памятники. Приближаясь к памятнику знаменитого Алиага Вахида, я вкратце рассказал им о его творчестве и о том как трепетно у нас относятся к наследию гязелхана. Представьте какое чувство стыда мне пришлось пережить в тот момент, когда я обнаружил вот эту трещину на плите, замазанную цементом. Естественно, ничто ни вечно в нашем мире, и плиты могут трескаться, поломаться… Но видя, как её варварски «отреставрировали» я понял, что людям, которым доверили хранение культурного наследия азербайджанского народа, глубоко наплевать на это наследие…

Понятно, что в наше далеко не легкое время, когда простые люди озабочены добыванием каждодневного куска хлеба, многим покажется не уместной и не своевременной эта тема о состоянии памятников. Но все же. Именно с этих мелочей и формируется национальное самосознание, любовь к своей родине и отношение подрастающего поколения к культуре своего народа. Не задумываясь об этого сегодня мы будем горько сожалеть об этом завтра.

Надеюсь, что вы не останетесь равнодушными к этой проблеме, и осветите её на вашем сайте».

Конечно же, мы не остались равнодушными, и сразу же позвонили в Управление Государственного Историко-Архитектурного Заповедника «Ичеришихер» при Кабинете Министров Азербайджанской Республики. Но попытки дозвониться до этой организации были тщетными. Так же мы попытались связаться с Научно-производственной реставрационной мастерской (при этом же ведомстве), но так же тщетно.

P.S. Автор памятника – Рахиб Гасанов, создавая свой уникальный шедевр, не просто показал внутренний мир поэта. По словам самого скульптора, целью его было показать место обитания мысли. А так как и добрые, и злые дела происходят у нас в голове, нужно было вынести идею наружу. Но, к сожалению, наружу у нас в Азербайджане выносят не только добрые идеи. Зачастую всем нам приходится сталкиваться с чиновничьим равнодушием, цинизмом, и в первую очередь – с равнодушием по отношению к своей стране тех, кто почему-то считает себя «патриотом». Во всяком случае, именно так многие чиновники позиционируют себя в СМИ. Но зачастую слов бывает просто недостаточно.

Мы очень надеемся, что нам в самое ближайшее время все же удастся дозвониться до Управления Государственного Историко-Архитектурного Заповедника «Ичеришихер», и задать руководству интересующие нас вопросы.

Яна Мадатова