Правительство Азербайджана ведёт переговоры с Турцией и Украиной и некоторыми странами Европы о налаживании фармацевтического производства.

Как заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, переговоры ведутся с конкретными компаниями из Турции и Украины, и уже разрабатываются бизнес-планы и обоснования, передает abc.az.

«Одновременно переговоры ведутся с европейскими компаниями об их привлечении к организации фармацевтического производства в Азербайджане. В частности делегация министерства была командирована в Германию и Швейцарию для сбора выражений о желании к сотрудничеству в данной сфере», — сказал министр.

По его словам, некоторые компании заинтересованы в организации расфасовки лекарств на основе патента, а также есть интерес со стороны некоторых инвесторов к производству других товаров медицинского назначения.

«Например, в настоящее время ведутся работы по реализации проекта производства одноразовых шприцов», — сказал министр.