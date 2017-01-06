Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова и других.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева свидетели дали показания.

Бывший директор ООО «PLZ» Ильгар Гасанов подтвердил данные предварительному следствию показания.

Занимавший с 2011 года должность начальника отдела ООО «Azərpoçt» Бахрам Сафаров также подтвердил свои показания.

Проводивший строительные работы ООО «Azərpoçt» в различных регионах Рашадат Герайзаде сказал, что средства, выделенные на строительство, были преувеличены. По его словам, 35% выделенных на строительство средств возвращали обратно руководству министерства.

Джавид Расулов сказал, что работал директором в ООО «AzEvrotel». Он отметил, что иногда ремонтные работы не выполнялись соответственно выделяемым суммам, выполнялись наполовину: «К примеру, на установку кондиционеров было выделено 800 тысяч манатов. Но эта работа не была проведена полностью».

Обвиняемый Видади Зейналов сказал, что иногда ремонтные работы требовали больше средств, чем было выделено, и они были оплачены.

Другой свидетель Азер Алзаманов работал инженером в ООО «Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma». Он отметил, что подписал документ о приемке строительных материалов на сумму 506 тысяч манатов по указанию директора фирмы, обвиняемого Намазалы Мамедова. А.Алзаманов сказал, что был не в курсе того, что цены были завышены.

Процесс будет продолжен 11 января.