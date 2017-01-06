7 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Местами ожидается слабый туман, вечером — изморось. Будет дуть порывистый юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем 8-13° тепла, в Баку ночью 2-4°, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 мм до 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем – 40-50%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.