1917 год, февраль. Пламя костров, искры, летящие в ночное холодное небо, лица, не обезображенные интеллектом, но словно светящиеся изнутри при одной только мысли о том, что революция, во имя которой они готовы идти насмерть, принесет людям перемены к лучшему: мир хижинам – война дворцам, кто был никем – тот станет всем, мы наш, мы новый… И так далее.

По лестницам Смольного поднимается группа изможденных людей в солдатских шинелях, которых народ встречает радостными криками: «Вот они, народные избранники идут! Надежда наша! Давай, дерзайте! Мы завсегда за вас!». Народные избранники скрылись за тяжелыми дверями, гордые мыслью, что именно от них сейчас зависит будущее страны, пытающейся рывком подняться с колен.

…Шли годы, колесо истории неумолимо перемалывало судьбы народов: кто был никем – тот стал всем, перебравшись в роскошные особняки представителей древнейших аристократических родов, обреченных на вечное изгнание; новый мир неумолимо строился на костях старого, сотрясаемый войнами, разрухой и катаклизмами. Постепенно ушло в небытие то самое время, когда народные избранники рвали горло на митингах, спали в нетопленных теплушках, умирали от туберкулеза и страдали паротитом. Быт народных избранников с каждым годом улучшался: у них появились особые права, они уже пользовались более приятными благами: служебными кабинетами, собственными комфортабельными квартирами в центре города и служебными автомобилями (а не восьмушкой хлеба и чайником кипятка, как в далеком феврале 1917-го).

Дальше – больше: с годами термин «народный избранник» утратил свой высокий смысл и приобрёл совсем иной, отождествляющийся в народе ни с чем иным, как с официальным паразитизмом. СССР – «страна самых счастливых ребят», как наивно расшифровывали эту аббревиатуру советские кинорежиссеры, — развалился, преобразовавшись в СНГ – конгломераты с конституционно-демократическим строем. И – естественно, со своими «народными избранниками», которые прекрасно, как выяснилось, приспосабливаются в любых временах, гармонично и плавно уживаются при любом общественном строе и при любой власти, и представляют собой особую прослойку в общественной формации. Прослойка эта требует особого внимания к своему быту: а иначе как же работать на благо народа? Нужно обязательно быть сытым, счастливым, и главное – иметь крышу над головой (во всех смыслах этого емкого понятия). И желательно – не одну.

2017-й год. Азербайджан.

На территории «Аг шехер» (в будущем эта экологически чистая зона обещает быть одним из самых престижных мест нашей с вами столицы) в конце 2016 года было сдано 12-этажное 2-блочное здание, строительство которого началось еще в 2003 года компанией «KAT Ltd». И домик этот непростой, а золотой! Потому что квартиры в нем распределялись именно между нашими с вами «народными избранниками» — самыми бедными и неимущими в Милли Меджлисе.

Изначально планировалось подарить ключики от заветного недвижимого имущества 54-м депутатам. Но пока что всего лишь 13 из них получили квартиры в этом здании. А знаете, почему? Да потому что 41 «народный избранник» уже имеет квартиры в других местах, а потому предусмотренные для них в новом здании квартиры будут выставлены на продажу — по 1800 манат за кв.м.

Стоит отметить, что каждая из квартир в депутатском доме, имеет площадь 180-220 квадратных метров. А как же! В квартирах меньшей площади «народным избранникам» жить противопоказано: клаустрофобией страдают, бедняжки.

И вот тут мы постепенно подходим к самому жирному моменту, ради которого, собственно, и задумывалась данная шпилька: как выяснилось, самыми «бесквартирными» депутатами оказались… спикер Огтай Асадов, председатель Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Хады Раджабли, заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по вопросам науки и образования Бахтияр Алиев, заместитель директора отдела по работе с комитетом и комиссиями Аппарата Милли Меджлиса, бывший депутат Рифат Агаларов, президент Фонда конституционных исследований Алимамед Нуриев и другие – как нынешние, так и бывшие депутаты (последнее – неудивительно: депутат бывший, а блага-то пожизненные).

В общем-то, думаю, что не только мне, но и всем, кто в данный момент читает эту заметку, довольно странно видеть в списке «бесквартирных» Огтая Асадова, Хады Раджабли, Бахтияра Алиева. А с другой стороны, тут, как говорится, бабушка надвое сказала. Возможно, у вышеперечисленных господ квартир как раз-таки и нет, а есть дорогостоящие виллы – не только в Баку, но и в районах Азербайджана. Или в других странах имеется недвижимость. Тогда все правильно! Надо же и им, беднягам, пожить в многоквартирном доме – в окружении себе подобных. А ветераны Карабаха, малоимущие семьи, много лет стоящие в очередях на квартиры, могут подождать. Не они же, в конце концов, историю делают в стране. А потому пусть ждут до скончания времён. Главное – народные избранники обеспечены. И довольны.

А вот те, кто прочел эту новость вчера, восприняли ее не просто как глупейший анекдот, но и как очередное пакостное оскорбление, брошенное в лицо народа. Новость о «бесквартирных» депутатах начала массово распространяться в социальных сетях, вызвав шквал негодования у граждан страны.

Чтобы прояснить ситуацию, издание musavat.com связалось в пресс-cекретарем Милли Меджлиса Акифом Тевеккюльоглы, который сообщил, что данная новость не соответствует действительности:

— У нас нет никакой информации о том, что депутаты получили квартиры. Ко мне поступили многократные обращения в связи с этой информацией, распространенной неизвестным источником. Конечно же, неплохо было бы, чтобы депутаты получили квартиры. Но в данный момент эта информация не соответствует действительности.

Депутат Хады Раджабли также не промолчал, и заявил СМИ, что его имя постоянно фигурирует в недостоверной информации:

— Нельзя распространять столько «липовой» информации о человеке, который вот уже более 45 лет находится на политической арене и является аксакалом. Такого рода информация нацелена на нарушение стабильности в стране, а также на то, чтобы настроить народ против правительства.

Но, тем не менее, дыма без огня не бывает. Стоит отметить, что 6 декабря депутат Бахтияр Алиев (чье имя так же фигурировало в заметке) на заседании ММ во время обсуждения законопроекта «О бюджете Государственного фонда социальной защиты Азербайджанской Республики на 2017 год» поднял вопрос на тему: куда подевались средства, выделенные на строительство квартир для депутатов? Так же Б. Алиев напомнил, что согласно распоряжению премьер-министра Артура Расизаде от 2006 года предусмотрено строительство квартир для депутатов за счет крупных госсредств.

«Прошло уже 10 лет, строительным фирмам были выделены миллионы из госбюджета, но никакой работы в этом направлении не проделано. Поэтому обращаюсь к премьер-министру, пусть даст указание провести расследование по этому поводу. Почему-то этот вопрос не решен по сей день». На что председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов ответил ему, что 80% депутатов, которые стояли в очереди на квартиру, получили или деньги, или квартиру. Теперь строительство нового здания завершается. Как только все работы будут завершены, те, кто не получил квартиру, тоже получат.

А значит, все же «бесквартирными» депутаты наши так или иначе не останутся. И «липовая информация», распространившаяся вчера, просто вышла несвоевременно, так сказать, опережая события. Но, тем не менее, она актуальна. К сожалению.

Яна Мадатова