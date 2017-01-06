Четыре человека погибли и еще четыре получили ранения на юге Ирана в результате землетрясения магнитудой 5,1, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сообщается, что эпицентр землетрясения пришелся на одну из деревень, расположенную близ города Хондж в провинции Фарс.

По данным телеканала, погибшие являются иностранными гражданами. По предварительными данным это граждане Афганистана, которые работают на местных фермах.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в 02.33 по времени UTC , очаг располагался в 170 километрах от города Шираз. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.