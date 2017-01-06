Повышение акцизного налога на ввозимые в страну автомобили окажет непосредственное влияние на автомобильный рынок.

Об этом Sputnik Азербайджан заявил эксперт по дорожно-транспортным вопросам Азер Аллахверанов, комментируя вопрос о новых таможенных пошлинах.

Начиная с января, таможенные пошлины на ввозимые автомобили будут начисляться по новым тарифам, в результате чего цены на самые большие легковые автомобили могут повыситься почти на десять тысяч манатов.

«В настоящее время на авторынке наблюдается застой. Если несколько лет назад из-за границы привозилось свыше ста тысяч автомобилей, сейчас этот показатель упал в четыре-пять раз. Это связано с девальвацией, отсутствием автокредитов и ростом цен на автомобили», – отметил специалист.

По его словам, ввиду роста таможенных пошлин повысятся цены на все автомобили, что, безусловно, скажется на продажах. О какой-либо положительной стороне в данном случае не может быть и речи, считает Аллахверанов.

Генеральный директор компании по продаже автомобилей Quliyev Motors Рашад Гулиев в беседе со Sputnik Азербайджан тоже отметил, что отныне о каком бы то ни было понижении цен не может быть и речи. «Повышение неизбежно. Если таможенные пошлины на автомобили растут, естественно, будут расти и цены», — сказал Гулиев.

По его словам, пошлина на автомобили с двигателем объемом в 2 тысячи кубических сантиметров вырастет на 200-250 манатов, а значит, цены на них повысятся относительно немного. Однако, пошлины на машины с объемом двигателя в 4-5 тысяч кубических сантиметров будут больше, соответственно, рост цен может достигнуть десяти тысяч манатов. Рост может затронуть и автомобили вторичного рынка.

«Повышение уже охватило в среднем 30-40 процентов поддержанных машин. Владельцы воспользуются новым законом и повысят цены на те авто, которые у них на руках, что неправильно», – указал Гулиев.

Эксперт в области транспорта Эршад Гусейнов сказал Sputnik Азербайджан, что новый акцизный налог касается автомобилей с двигателем в 2 тысячи кубических сантиметров. Эти авто всегда были дорогими, и цены на них поднялись уже после девальвации, а сейчас они опять подорожают. При этом Гусейнов отметил, что эти машины не самые популярные, их покупает в среднем 20-25 процентов клиентов, а теперь их число еще уменьшится.

«Однако, повышение цен на дорогие авто приведет к тому, что вырастет спрос на малолитражки, а это в свою очередь повлечет за собой рост цен на них», – отметил Гусейнов, добавив при этом, что рост будет сравнительно небольшой.