В Баку женщина обокрала двух арабов.

Происшествие было зарегистрировано 4 января в одном из отелей на проспекте Нефтчиляр Сабаильского района, сообщает пресс-служба МВД.

Из комнаты гражданина ОАЭ Ибрахима Альзаида украли одежду, а из комнаты гражданина той же страны Мухаммеда Муаммара Абдуллаха колье с бриллиантом на сумму 1500 евро.

В результате проведенных сотрудниками 39 отделения полиции Сабаильского РУП оперативно-розыскных мероприятий была задержана подозреваемая — жительница Баку Айлана Гаджиева.