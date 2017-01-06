Сегодня с 10:00 до 18:00 ожидаются перебои в подаче газа в поселке 8-й километр Низаминского района Баку.

Как передает Тренд, об этом сообщили в пятницу в отделе по связям с общественностью ПО «Азеригаз».

Ограничения в подаче газа связаны с переносом газовой линии среднего давления по ул. А. Кюрчайлы в Низаминском районе, присоединением ее к источнику газоснабжения новых газовых линий и устранением утечки газа, выявленной в сети газоснабжения.

Проводимые работы могут повлиять на газоснабжение части просп. Гянджа и жилого массива UPD Хатаинского района.