В Сирии в долине Вади Барада под Дамаском силы режима президента Башара Асада применили хлорный газ, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на свои источники.

По данным источников, утром 5 января силы Асада сбросили на долину бочковые бомбы с хлорным газом. В результате погибли восемь мирных жителей.

Отмечается, что после получения контроля над Алеппо военные Асада сконцентрировали свои силы в районе Вади Барада на западе Дамаска.

При этом агентство сообщает, что ливанская группировка «Хезболла» продолжает нарушать перемирие, гарантами которого выступили Турция и Россия.