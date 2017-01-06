Умерла 118-летняя жительница Баку
Как сообщили АПА в Управлении полиции Гарадагского района, происшествие было зарегистрировано в поселке Сахиль.
Жительница поселка Алиева Гумру Хангусейн гызы (1899 г.р.) вчера умерла.
Дата: 2017/01/06 11:10
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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