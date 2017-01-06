Умерла 118-летняя жительница Баку

Как сообщили АПА в Управлении полиции Гарадагского района, происшествие было зарегистрировано в поселке Сахиль.

Жительница поселка Алиева Гумру Хангусейн гызы (1899 г.р.) вчера умерла.