Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но не подписал его. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик.

Как ранее стало известно, Минск не присутствовал на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Однако позже Лукашенко утвердил указом проект договора о Таможенном кодексе.

«Ряд СМИ не совсем корректно подал эту новость. Подписан не Таможенный кодекс, а указ о проведении переговоров», — приводит РИА Новости слова Мирончика.

Кстати, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что отсутствие Лукашенко на переговорах не скажется на подписании необходимых документов. По его словам, все материалы были согласованы с белорусским лидером.