В Баку произошла попытка суицида.

Как сообщили АПА в прокуратуре Сабунчинского района, происшествие было зарегистрировано в поселке Бакиханова. Житель поселка, 27-летний Муслимов Натиг Тахир оглу повесился во дворе собственного дома. Родители Н.Муслимова спасли его и доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

Согласно полученной информации, Н.Муслимов работает фотографом в одном из домов торжеств столицы. Некоторое время назад он купил в кредит дорогой фотоаппарат, но не смог его оплатить. В результате мужчина решил совершить суицид.

По факту ведется расследование.