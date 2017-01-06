Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа выпустила указ, согласно которому, все послы, назначение которых было политически мотивированно, должны покинуть свои должности до инаугурации, сообщает The New York Times со ссылкой на нескольких американских дипломатов, знакомых с ситуацией.

Как отмечает издание, подобное действие может стать первым за долгие годы прецедентом, когда дипломатам не дадут даже небольшой отсрочки перед увольнением с текущей должности. Обычно новая администрация договаривалась со старой о продлении работы некоторых послов в должности на небольшой срок (несколько недель или месяцев).

По данным дипломатов, которые видели документ, в нем указано, что послы должны уйти «без исключений». Таким образом, Вашингтон может остаться на несколько месяцев без главных представителей в таких важных странах, как Германия, Канада и Великобритания.

«Политические» послы почти всегда покидают свой пост в конце срока президента США. Высокопоставленный чиновник в переходной команде Трампа отметил, что подобные меры направлены лишь на то, чтобы убедиться в том, что все «политические» послы Барака Обамы уйдут в срок, передает Gazeta.