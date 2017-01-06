Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что власти США ответили на «российские кибератаки» не только новыми односторонними санкциями, но и тайными операциями спецслужб, передает ТАСС.

«Когда вопрос больше месяца тому назад заключался в том, ответим ли мы на хакерские атаки, я сказал: мы сделаем это, когда (и как) выберем. Что-то из того, что мы сделали, вам будет известно, что-то — нет», — сказал он.

По словам Байдена, американское руководство «сделало и то, и другое». При этом вице-президент не уточнил, какие именно действия предпринял Вашингтон.

Кроме того, он добавил, что общественность скорее всего не узнает о неназванных действиях со стороны администрации президента США Барака Обамы.