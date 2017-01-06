Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 44 раза.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Айгепар и Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Агдам, Алибайли, Агбулаг и Коханеби Товузского района и в селе Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Джевахирли, Гарагашлы, Сарыджалы и Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.