На студии «Союзмультфильм» планируют снять продолжение цикла мультфильмов о «Простоквашино», «Малыш и Карлсон».

«Союзмультфильм» планирует снять продолжение своих знаменитых картин — цикла о «Простоквашино», дилогии «Малыш и Карлсон», «Котенка с улицы Лизюкова». В настоящее время мультфильмы в стадии pre-production», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе студии.

Там пояснили, что сейчас «все силы отданы переезду, текущим проектам и формированию новых планов». Переезд в новое здание на улице Академика Королева проходит с декабря и продлится 2-3 месяца.

Ранее руководитель студии Глеб Давыдов отметил, что на базе нового комплекса студии можно было бы создать центр российский анимации.

«Наработки есть, сообществу в целом надо подумать, как это можно сделать полезным для всех, чтобы «Союзмультфильм» не выделялся как госкорпорация, а был максимально полезен во всех отношениях», — заметил он.