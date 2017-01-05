Возможное ограничение доступа американских военных на турецкую базу «Инджирлик» негативно скажется на оказываемой Вашингтоном поддержке Анкаре в борьбе с группировкой «Исламское государство», заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передает РИА Новости.

«Я думаю, что угроза ограничить наш доступ к базе «Инджирлик» потенциально может подорвать поддержку, которую мы могли бы оказать», — сказал пресс-секретарь Белого дома на регулярном брифинге для журналистов в четверг. По его замечанию, такие действия сродни поговорке «идти пешком назло кондуктору» (делать себе хуже). Он выразил надежду, что этого не произойдет.

По его словам, «Турция является критически важным союзником НАТО» и Вашингтон «предлагает ей дополнительную помощь в поддержании их усилий против ИГ сейчас».

Ранее вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой авиабазе Инджирлик. Он подчеркнул, что вопрос использования военной базы силами возглавляемой США коалиции и НАТО стоял на повестке дня турецкого правительства.

Авиабаза «Инджирлик» используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран. На ней базируются самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе с США и участвующих в воздушной операции против террористической группировки ИГ.