Впервые заслуженная артистка России Кристина Орбакайте примет участие в международном музыкальном фестивале «Жара-2017», сообщили Sputnik Азербайджан организаторы мероприятия.

По их словам, на днях певица подтвердила свое участие в фестивале и с нетерпением ждет приезда в Баку, в котором давно не была. Список участников фестиваля продолжает пополняться и в скором времени организаторы сообщат имена остальных звезд.

Напомним, что «Жара-2017» пройдет в туристическом комплексе Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.