В резиденцию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху уже второй раз за неделю приехали сотрудники полиции. Как пишет «Лайф», они намерены снова допросить главу правительства по подозрению в получении взяток.
В резиденцию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху уже второй раз за неделю приехали сотрудники полиции. Как пишет «Лайф», они намерены снова допросить главу правительства по подозрению в получении взяток.
Возможное ограничение доступа американских военных на турецкую базу »Инджирлик» негативно скажется на оказываемой Вашингтоном поддержке Анкаре в
Данный теракт не приведет к окончанию военных операций турецких ВС в Сирии и Ираке
Хамза бен Ладен выступал с угрозами в адрес Вашингтона
В районе Датча турецкой провинции Мугла в четверг около 17:05 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,2,
Королеву Елизавету II едва не застрелил охранник Букингемского дворца, когда она прогуливалась из-за бессонницы, передает Independent.
Рупа обвиняется также по меньшей мере в двух вооруженных ограблениях
В аэропорту города Дакка, столицы Бангладеш, задержали контрабандиста, пытавшегося провезти в заднем проходе 12 золотых слитков общим
Власти Турции установили связи подозреваемого в организации теракта в ночном клубе в Стамбуле, сообщает Reuters.
Вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой базе Инджирлик