Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chairs the weekly cabinet meeting at his Jerusalem office, Sunday, Nov. 16, 2014. (AP Photo/Gali Tibbon, Pool)

В резиденцию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху уже второй раз за неделю приехали сотрудники полиции. Как пишет «Лайф», они намерены снова допросить главу правительства по подозрению в получении взяток.