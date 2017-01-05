Довольно примечательный флешмоб устроили в социальной сети фейсбук ряд гражданских активистов в Армении. Об этом пишет Ваан Мартиросян для издания Haqqin.

Заранее приготовив event под заголовком «средний палец для Саргсяна» несколько десятков активных пользователей соцсети за несколько минут до Нового Года, в то время, когда по всем телеканалам транслировали поздравительную речь президента Сержа Саргсяна и Католикоса Гарегина Второго, в фейсбуке стали выкладывать фотографии с известным жестом руки на фоне телеэкранов где выступали Саргсян и Гарегин Второй.