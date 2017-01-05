Внеочередное общее собрание акционеров Международного банка Азербайджана (МБА), где будет принято решение о назначении нового председателя правления банка, состоится десятого января. Об этом говорится в сообщении МБА, распространенном в четверг.

В повестку собрания включены два вопроса: освобождение Эльмара Мамедова с должности председателя правления МБА и назначение нового предправления.

Решением Наблюдательного совета ОАО «Международный банк Азербайджана» Эльмар Мамедов был освобожден от должности председателя правления банка восьмого декабря 2016 года. С той же даты временно исполняющим обязанности председателя правления банка назначен Халид Ахадов. Он также избран членом правления Международного банка.

Международный банк Азербайджана был основан в январе 1992 года. 55 процентов акций банка принадлежат министерству финансов страны, а 27,3 процента — государственной небанковской кредитной организации Aqrarkredit. Остальные 17,7 процента акций принадлежат физическим лицам.

15 июля 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по оздоровлению, связанных с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций ОАО «Международный банк Азербайджана». Для восстановления финансовой позиции банка его проблемные активы перешли к ЗАО Aqrarkredit. В обмен на проблемные активы НБКО обеспечивает МБА ликвидными средствами. На сегодня Aqrarkredit выкупил проблемных активов МБА порядка на 10 миллиардов манатов.