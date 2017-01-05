Белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не договорились о том, на сколько будут проиндексированы тарифы на транспортировку нефти по трубопроводам на территории Белоруссии. Комментарий МАРТ приводит белорусское БелТА.

— В соответствии с методикой (механизмом) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии, была достигнута договорённость по размеру индексации тарифов между ПАО «Транснефть» и ОАО «Полоцктранснефть дружба» на 11,76%. Между тем договорённость между ПАО «Транснефть» и ОАО «Гомельтранснефть дружба» достигнута не была», — сказано в комментарии.

Сообщается также, что если договориться не удастся, то белорусское ведомство утвердит размер тарифов и введёт их в действие с 1 февраля, то есть тарифы на услуги ОАО «Гомельтранснефть дружба» проиндексируют на 7,7%, а не на 5,8%, как предлагала «Транснефть».

Ранее МАРТ сообщило о росте тарифов на транзит нефти, предполагается, что их будут использовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.