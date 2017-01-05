В Баку разъяренная женщина-водитель вступила в жесткую перепалку с водителем автобуса.

Как сообщает 1news.az, владелица автомобиля марки Hyundai Elantra (госномер 90-МС-788) в резкой форме приказала водителю спуститься на дорогу и ждать приезда Дорожной полиции, чтобы оформить мелкое ДТП.

При этом кричащую женщину не смущал тот факт, что в машине находится ее дочь, и то, что окружающие явно не приветствуют ее эмоциональное поведение, не вполне соответствующее нормам поведения представительниц слабого пола в обществе.