На месторождении «Алят-Дениз» на Каспии на платформе №41 нефтегазодобывающего управления (НГДУ) им. Н. Нариманова азербайджанской госкомпании SOCAR произошло обрушение нижней части емкости с дизельным топливом, говорится в заявлении SOCAR.

Происшествие произошло накануне вечером, пострадавших нет.

«В результате принятых мер была установлена временная емкость, чтобы обеспечить электроснабжение платформы. В настоящее время емкость уже установлена на свое место», — сказано в заявлении.

В SOCAR также отметили, что разлива содержимого емкости в море удалось избежать.