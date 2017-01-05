Кабинет Министров принял решение «Об изъятии земельного участка для государственных нужд и установлении ответственного для этого органа».

Как сообщает АПА, согласно решению для изъятия жилых домов и нежилых объектов на территории Ясамальского района Баку с целью строительства дорог и коммуникационных линий государственной важности в соответствии с Главным планом города уполномоченным органом определена Исполнительная власть Ясамальского района Баку. Предусмотренными для покупки являются 260 построек на территории между проспектом Наримана Нариманов и улиц Балабабы Меджидова, Фуада Ибрагимбекова и Абдуллы Шаига, 23 постройки на перекрестке проспекта Наримана Нариманова и улица Льва Толстого. Общее число жилых домов и нежилых объектов составляет 283.

Исполнительной власти Ясамальского района было поручено провести подготовительные мероприятия по покупке земельных участков для государственных нужд, соблюдая все требования закона «Об изъятии земель для государственных нужд» и предоставить в связи с этим предложения в Кабинет министров.

Это решение вступает в силу со дня подписания.

Отметим, что эти участки находятся на территории так называемого квартала «Советский».