Словацкий мотогонщик Иван Якеш, участвующий в проходящем в Южной Америке ралли-марафоне «Дакар», получил удар молнии. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Tvnoviny.sk.

Инцидент случился во время третьего этапа ралли у аргентинского города Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Отмечается, что спортсмен успел спустить с мотоцикла одну ногу и поставить на землю. Благодаря этому электрический разряд прошел сквозь него и не причинил ему серьезного вреда.

Сейчас спортсмен чувствует себя хорошо и планирует продолжить участие в ралли. Окончательное решение о допуске словака к соревнованиям примут врачи после комплексного обследования Якеша.