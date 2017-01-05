Под занавес 2016 года Ильхам Алиев специальным указом утвердил параметры «Стратегической дорожной карты по перспективам национальной экономики». Она стала итогом девятимесячного исследования более десятка направлений национальной экономики, проведенного рабочей группой под руководством помощника президента по экономическим реформам Натика Амирова. Костяк «дорожной карты» — исследование подготовленное консалтинговым агентством McKinsey. Контроль за реализацией возложен на администрацию президента Азербайджана. Правительству поручено в трехмесячный срок подготовить и представить предложения, связанные с приведением актов президента, распоряжений правительства и других органов исполнительной власти в соответствии с данным документом.

Помимо общего анализа среднесрочных и долгосрочных перспектив подготовлено 11 тематических дорожных карт по секторам: развитие нефтяной, газовой и химической промышленности; производство и переработка агропродукции; производство потребительских товаров на уровне малого и среднего бизнеса; развитие тяжелой промышленности и машиностроения; развитие индустрии туризма; роста логистики и торговли; рынка жилья и его строительства; развитие профессионального образования и обучения; финансовых услуг; телекоммуникационных и информационных технологий; развития коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ).

Иными словами, в Баку решено всерьез заняться перекройкой национальной экономики на новый лад, иначе бы «дорожная карта» так бы и осталась своеобразным рекламным буклетом намерений правительства. Теперь, судя по серии президентских указов, последовавших в развитие «дорожной карты», она становится «генеральным направлением» и планкой оценки деятельности правительства, сродни тому, какими стали «майские указы» для Путина.

Дефицит времени и денег

Анализ экономики Азербайджана (в контексте итогов 25-летнего развития СНГ), проведенный Центром исследований экономического и социокультурного развития СНГ при Институте экономики РАН, показал серьезный дефицит времени у Баку: полноценно развивать ненефтяной сектор экономики Азербайджану необходимо было до обвала цен на мировом энергетическом рынке, ведь в нынешних условиях, когда манат девальвировал почти в два раза, всем секторам экономики приходится приспосабливаться к финансовому голоданию. В разной степени все государства СНГ в 2010-е годы оказались в системном кризисе сразу по нескольким параметрам: высокие показатели внешнего долга (коммерческих кредитов и госдолга), падение внешних инвестиций (затратные инфраструктурные проекты ложатся на плечи национального бюджета), рост инфляции (валютный кризис), низкая конкурентноспособность национальных товаров на внешних рынках и проблема олигополий на внутреннем. Размывание, а в ряде случаев полное исчезновение наукоёмкой промышленности.

Если с первыми двумя параметрами-вызовами Баку удается справляться, благодаря качественному индикативному планированию и высокой степенью госрегулирования экономики, то в вопросе конкуретноспособности значимых результатов мало. Диверсификация является главным условием выживания нефтедобывающих стран при низких ценах на энергоносители, и Азербайджан достаточно серьезно демонстрирует свои намерения отойти от теплоэнергетической отрасли как от ведущей в своей экономике. Однако такие цели требуют много административных усилий, физического времени и непосредственных инвестиций (в частности: на достижение целей «дорожных карт» в течении трех лет потребуются около $16 млрд.). Несмотря на оптимистичные прогнозы многих экспертов и чиновников, ненефтяной экспорт Азербайджана растет достаточно медленно, по сравнению с 2015 годом он вырос всего на 4%. Расчетный ВВП, очищенный от нефтяной отрасли, в январе-октябре 2016 года в годовом исчислении упал на 5,5% (в предыдущие года, согласно официальной статистике, он рос умеренными темпами, в 2015 году — на 1,1%). При этом, по прогнозам ЦБ Азербайджана дефицит платежного баланса в 2017 году составит $5 млрд. Один из ожидаемых кризисов 2017 года будет связан с увеличением стоимости бензина и дизельного топлива на 15-20% в связи с отменой субсидий на импортное топливо и льгот местным производителям.

С другой стороны, Азербайджан показывал способность находить выходы из сложных ситуаций. Во всяком случае, согласно трехлетнему прогнозу правительства в 2017 году ожидается рост производства в агропромышленном комплексе на уровне 4,9%, в сфере услуг – на уровне 2,2%, в сфере информационно-коммуникационных технологий на уровне 6,7%. Среднегодовой рост в указанных отраслях в 2018-2020 годах предусматривается на уровне 4,7%, 2,3% и 5% соответственно. Рост в сфере туризма в 2017-2020 годах прогнозируется на уровне 7,4%.

Источник потенциальных доходов

Несмотря на то, что «дорожная карта» призвана вселить оптимизм она учитывает реалии и выглядит действительно серьезным планом действий на долгосрочную перспективу. В первую очередь документ четко очерчивает роль государства и частного сектора в развитии экономики: правительство станет катализатором инвестиций, а частный сектор — локомотивом экономического развития. Правительство намерено стимулировать в первую очередь производственные сферы и сектор услуг в таких областях, как туризм, где у Азербайджана огромный нереализованный потенциал. Внимание будет сфокусировано на «авангардных» секторах экономики, с акцентом на переработку сырья, на малый и средний бизнес, на работу на высокодоходных рынках, на формирование высококвалифицированной рабочей силы и так далее.

Сам документ охватывает три периода: до 2020 года, до 2025 года и после 2025 года. Помимо 11 секторов экономики, правительство выделило четыре стратегические цели, в рамках которых и будут развиваться эти секторы.

В соответствии с первой стратегической целью правительство намерено обеспечить фискальную устойчивость, а монетарная политика будет основана на режиме плавающего курса маната. Кроме того, никто не ждет резкого роста стоимости нефти в среднесрочной и даже в долгосрочной перспективах.

Сегодня объем средств, которые государственный нефтяной фонд Азербайджана SOFAZ направляет в казну, зависит от стоимости нефти. Применение так называемого «золотого правила» позволит стабилизировать этот объем и передавать в бюджет только определенную сумму, независящую от цен на «черное золото». Такой метод используют и другие страны. Например, нефтяной фонд Норвегии — Государственный пенсионный фонд может направлять в госбюджет только 4% от своих доходов ежегодно. Баку рассматривает четыре варианта ограничения трансфертов в казну, и норвежский метод — один из них. В соответствии с «правилами сохранения, размещения и управления валютными средствами» Госнефтефонд Азербайджана направляет до 10% инвестиционного портфеля в недвижимость, при этом отдавая предпочтение наиболее надежным активам, расположенным в развитых странах и позволяющим извлекать стабильный доход за счет аренды. Это позволит также повысить защиту государственных расходов от стоимости нефти, иными словами, при низких ценах на нефть правительству не обязательно будет сокращать свои расходы. Чтобы SOFAZ не мог влиять на частные инвестиции внутри страны, фонд инвестирует только за рубеж.

Кроме того, SOFAZ сможет совершать более высокодоходные и долгосрочные инвестиции, а ограничение трансфертов позволит увеличить накопления фонда, которые предназначены для будущих поколений. Относительно крупные инвестиции SOFAZ скорее всего ожидаются в Россию, Японию, Великобританию, Республику Корея и Францию. Данный прогноз объясняется тем, что в этих странах Азербайджану принадлежат офисные и торговые комплексы, покупка которых была совершена SOFAZ ранее.

Другой важный пункт «первой стратегической цели» — создание так называемых среднесрочных рамок расходов. На их основе будет формироваться ежегодный бюджет. Главное, что эти рамки позволят не только правильно распределять средства госбюджета между секторами и внутри секторов, но и повысят ответственность конкретных субъектов, которые используют госсредства, так как среднесрочные рамки расходов подразумевают и формирование механизма контроля за использованием бюджетных средств. Такого механизма тонкой настройки расходов в Азербайджане ранее не было.

Вторая цель охватывает приватизацию и реформы, связанные с госпредприятиями. Согласно «дорожной карте», в Азербайджане готовится новый закон «О приватизации государственного имущества». Его задача — снизить государственные расходы путем замены роли правительства в качестве управляющего органа на роль регулятора. То есть правительство должно регулировать рынки, принимая новые законы и правила, а управлять компаниями и предприятиями должны участники частного сектора. В рамках этого закона правительство окажет также поддержку компаниям, которые приватизировали госпредприятия в ходе I и II государственных программ по приватизации.

В целом в рамках «дорожной карты» при приватизации будет уделено особое внимание двум факторам: во-первых, решение о приватизации или сохранении предприятия в госсобственности должно приниматься с учетом совершенствования его деятельности и повышения рентабельности. Во-вторых, преимущество необходимо отдавать предприятиям в регионах, чья работа может внести значительный вклад в его социально-экономическое развитие.

В рамках третьей цели правительство намерено развивать человеческий капитал. Самое главное, что предусматривает «дорожная карта» в этой сфере, — это повышение качества образования на всех стадиях, особенно дошкольного, которое может стать обязательным. Сейчас в Азербайджане доля дошкольного образования невысокая — оно охватывает только порядка 14% детей в возрасте от одного до пяти лет. Правительство намерено создать государственные дошкольные образовательные учреждения и стимулировать создание аналогичных частных учреждений, подготовить необходимую для этого нормативно-правовую базу и, конечно же, подготовить высококвалифицированных педагогов, стимулировать открытие крупными компаниями дошкольных образовательных учреждений. Также важным является создание системы раннего выявления талантов и их дальнейшей поддержки. Для всего этого может быть принята специальная государственная программа.

Что касается среднего и высшего образования, то примечательным здесь можно считать то, что частным вузам будет предоставлено больше свободы. Наконец, будет принят закон «О высшем образовании». Однако не менее важно, чтобы выпускники вузов могли получить работу. Планируется, что к 2025 году в стране может появиться более 450 тысяч новых рабочих мест, в том числе за счет высокой активности частного сектора. Но чтобы стимулировать создание новых предприятий или привлекать зарубежные компании к работе в Азербайджане, необходима благоприятная бизнес-среда — это четвертая цель, заложенная в «дорожной карте».

Расходы и перспективные линии роста

В Азербайджане уже принято достаточно много мер для развития предпринимательства, такие, как внедрение документа поощрения инвестиций (который уже получили 79 предпринимателей, а общий объем их инвестиций составит почти один миллиард манатов), приостановка на два года проверок предпринимательской деятельности, создание промышленных парков и кварталов, резиденты которых на семь лет освобождены от различных налогов и таможенных пошлин, и так далее.

Следующий этап — создание конкурентоспособной бизнес-среды, что требует совершенного законодательства, а также его реализации независимым органом и, в целом, новой экономической политики, которая не допускает монополии. С этой целью, как ожидается, в Азербайджане будет принят Кодекс конкуренции. Для создания соответствующего органа и кодекса будет использован международный опыт, в том числе США, Австрии, Латвии, Литвы, Венгрии, Чехии и других стран.

Теперь, более детально перейдем к тому, какие новации и решения ожидают три конкретные отрасли азербайджанской экономики.

Агропроизводство и переработка

К 2018 году планируется создание Фонда аграрного страхования. Кроме того, будут предложены изменения в существующее законодательство по дифференциальному агрострахованию (по регионам и продуктам), а также применение обязательного страхования (по некоторым продуктам). Кроме того, планируется создать информационную базу, включающую в себя климатические данные, информацию о природных катаклизмах, заболеваниях животных и растений, а также данные по урожайности. Нынешний рынок агрострахования в Азербайджане не превышает 2 млн манатов, поэтому ресурсы роста здесь очевидные.

До 2020 года в Азербайджане могут появиться агробизнес-инкубаторы. Работы в этом направлении пройдут в пять этапов: институциональное усиление консалтинговых услуг в сфере агробизнеса, повышение бизнес-навыков стартаперов, малых и средних предпринимателей, поддержка организации бизнеса, обеспечение выхода к финансам и обеспечение продолжительной работы бизнес-инкубаторов.

Авторы «дорожной карты» отмечают, что всего в Азербайджане планируется создать 10 бизнес-инкубаторов – по одному на каждый экономический район, где планируется организация агропарков – в Абшеронском, Лянкяранском, Губа-Хачмазском и Гянджа-Газахском экономрайонах. Для каждого района будет разработан перечень товаров, имеющих сравнительное преимущество для производства и экспорта, с соответствующим уклоном будет проводится подготовка учебных материалов и тренинги для коучеров.

Когда агробизнес-парки будут полностью готовы, отмечают авторы документа, в каждом регионе, на основе его особенностей и определенных критериев, будет выбрано 50 резидентов, состоящих из поставщиков, производителей, дистрибьюторов и трейдеров, действующих в единой стоимостной цепочке. После детальных тренингов будут подготовлены реальные бизнес-планы на которые выделят стартовый капитал, который впоследствии они должны будут вернуть.

В целом же, в 2017 году планируется сформировать структуру управления агропарками и бизнес-инкубаторами, а до конца 2018 года – завершить необходимые работы для создания и начала работы агропарков.

По подсчетам авторов «дорожной карты», до 2020 года каждый агропарк обеспечит прирост ВВП в размере 135 млн. манатов, (по косвенным факторам – еще на 220 млн). До 2018 года в агропарках будет создано 7 725 рабочих места. В то же время, по стоимостной цепочке товаров для каждого региона планируется создать 25 малых и средних предприятий. В итоге, на реализацию аграрных проектов, отраженных в «дорожной карте», правительству потребуется 1,17 миллиарда манатов, поэтому на финансирование данных проектов может потребоваться создание государственно-частного инвестиционного фонда.

Тяжелая промышленность и машиностроение

За счет реализации мер в сферах тяжелой промышленности и машиностроения до 2020 года в Азербайджане планируется создать около 7700 новых рабочих мест и обеспечить рост ВВП страны на 1,56 млрд манатов. Исполнение «дорожной карты» в данной отрасли будет оцениваться по трем показателям.

Первый — сокращение к 2020 году на 65% импорта комплектующих деталей, необходимых для производства сельскохозяйственной техники. Вторая позиция также содержит в себе снижение объема импорта, но уже на 45% и касается комплектующих изделий, используемых для производства бурового оборудования. Третий показатель — импортозамещение. Речь идет о замене 20% импорта продукции черной металлургии местным производством.

Программа включает в себя выдвижение конкретных предложений зарубежным инвесторам о создании в Азербайджане совместных предприятий по производству современного нефтепромыслового оборудования. Такую же тактику предполагается проводить и с целью создания совместных мощностей в сфере оборонной промышленности. Вместе с тем, основной акцент и удельный вес планируемых мероприятий имеют непосредственное отношение к полномасштабному использованию комплекса черной металлургии. Предусматривается активизировать сотрудничество с ведущими мировыми горнодобывающими и металлургическими компаниями, поощрять усилия по формированию сети предприятий, задействованных на различных этапах переработки черных металлов. Определены также контуры работ, которые предстоит выполнить в цветной металлургии. В частности, будут предприняты конкретные шаги по созданию новых мощностей для производства конечной продукции из алюминиевого сырья.

Согласно карте, до 2020 года занятость в секторе надо поднять на 20% и снизить уровень бракованной продукции на 17%. В этот период предстоит закрыть 5 заводов и построить 10 новых производств.

Увеличение ВВП на один миллиард манатов планируется достичь за счет развития горнодобывающей промышленности и металлургического комплекса, еще 250 миллионов будут обеспечены за счет повышения производительности и эффективности сектора, еще 145 миллионов – за счет поддержки импортозамещения. Для достижения этих целей требуются инвестиции в объеме 2,9 миллиарда манатов.

Наибольший объем инвестиций пойдет в создание к 2019 году металлургического комплекса в Сумгаите, состоящего из пяти заводов (1200 рабочих мест), он оценивается на уровне 1,225 млрд. евро. Предполагается, что проект будет полностью реализован за счет частных инвестиций: средства самих компаний, а также коммерческих банков, под государственную гарантию. Считается, что создание комплекса позволит Азербайджану ежегодно экономить около $500 млн. на импорте стальной продукции. Если тренд 2016 года на удорожание металлов сохраниться, то азербайджанская металлургия может стать серьезным экспортным подспорьем бюджету. С начала 2016-го железная руда прибавила в цене 85%, до $80 за тонну. А если сравнивать с декабрьским минимумом 2015 года, когда железная руда обрушилась до $38,3/т, то сырье подорожало более чем в два раза, на 110%. Трейдеры рассчитывают на устойчивый спрос на сталь в 2017 году. Также, восходящий тренд предсказан и на медь, цинк, уголь, железную руду, золото и другие металлы.

Туризм

В конце года Ильхам Алиев издал указ о создании юридического лица публичного права «Национальное бюро пропаганды туризма» и правительственного Совета по туризму, состоящего из представителей всех основных ведомств и управляющих структур отрасли на уровне замминистров. Этим структурам поручено реализовать на практике основные этапы развития туристического сектора до 2020 года. Первым приоритетом является полное использование туристического потенциала Баку: планируется создание специального механизма управления, обеспечение повышения информированности, обновление пакетов туристских услуг, а также эффективной пропаганды различных видов туристической деятельности и целенаправленного развития туристической инфраструктуры. Собственно это поручено Национальному бюро пропаганды туризма.

Второй этап подразумевает развитие туристической инфраструктуры на региональном уровне с целью устранения фактора сезонности, улучшение воздушных связей, а также упрощение визовых процедур. К 2025 году Азербайджан должен обладать одним из самых оживленных аэропортов в регионе, причем в качестве приоритета предусмотрен рост числа прямых рейсов в крупные города Европы с нынешних 49 до 100. С целью привлечения еще большего количества туристов также запланировано увеличение числа чартерных авиарейсов во время зимнего и летнего туристических сезонов. Кроме того, Между Баку и Нафталаном будет запущен скоростной поезд. Отдельное место «дорожный карты» уделено потенциалу Нафталана — рост числа иностранных и местных туристов, увеличит вклад оздоровительного курорта в ВВП страны к 2020 году на 3 млн манатов непосредственно, и на 2 млн — косвенно, позволив создать 150 новых рабочих мест. Для реализации этих задач Нафталану потребуется 15 млн манатов единовременных инвестиций.

Третьим приоритетом, согласно «дорожной карте» обозначено формирование более интегрированного туристического сектора — поощряется инвестирование в развитие оздоровительного, зимнего, экологического и других видов «нового туризма». В карту включены долгосрочные планы рекреационного развития таких районов, как Габала, Шабран, Масаллы, Лянкяран. Коэффициент уровня использования оздоровительных объектов туризма в 2020 году увеличится до 65% (с 40% по итогам 2015 года) и будет доведен до европейского уровня.

Четвертый момент — инвестирование в образовательные программы в сфере туризма и усовершенствование отраслевых систем стандартизации и сертификации.

Достижение этих целей увеличит ВВП Азербайджана на 293 млн. манатов напрямую и на 172 млн. — косвенно, позволяя создать 35 тысяч новых рабочих мест, из которых 25 тысяч — постоянные. Однако для этих задач потребуется 350 млн манат инвестиций…

Перекличка времен

На рубеже 1990-2000-х ЕБРР предлагал Баку алгоритм модернизации министерств, в частности минтранспорта, согласно которому предлагалось создать супер централизованное ведомство объединяющее управление железными дорогами, каспийским пароходством и госавиакомпанией. Рекомендации так и не были приняты по причине не совпадения с рядом административно-клановых раскладов в верхних эшелонах.

Практика показала, что это игнорирование было оправданным, учитывая темпы развития бизнеса, его запрос на более динамичное управление ежедневно текущими процессами, опасность централизации ведомств, вплоть до появления политического капитала у руководства министерств. Вспомним события 2005 года вокруг министерства экономики, не столь давние вокруг минсвязи и министерства нацбезопасности.

Сейчас Баку начинает реализацию собственного плана индикативного планирования диверсификации, возможно он не будет исполнен точь-в-точь и издержки окажутся более серьезными, нежели рассчитывали: вряд ли возможно быстро уйти от влияния крупных олигополий на экономику. Тем не менее он достаточно реалистичен в том, что касается понимания собственных ресурсов и реалий национального управления.

Научный сотрудник Института Экономики РАН Александр Караваев, «Москва-Баку».