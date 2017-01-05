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В Сети появилось видео перестрелки полиции и боевиков после взрыва у здания суда в турецком Измире.

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Сегодня в 16:00 по местному времени (17:00 по бакинскому времени) полиция попыталась остановить подозрительный автомобиль перед зданием суда в Измире.

Как сообщает телеканал NTV, мэр Измира Эрол Аййылдыз в интервью журналистам сказал, что террористы вышли из автомобиля, открыли огонь и попытались скрыться. Затем террористы подорвали автомобиль. В результате перестрелки 2 террориста были уничтожены, один полицейский и сотрудник суда стали шехидами.

Обнаружены 2 автомата и 8 ручных гранат, принадлежащих террористам. Кроме того, перед зданием суда обнаружен еще один автомобиль. Полиция подорвала его в целях безопасности.

Э.Аййылдыз отметил, что форма совершения теракта и личность террористов дает основание утверждать, что акт был совершен РКК.

Мэр подчеркнул, что ранены 7 человек, в числе которых 3 полицейских. Он также сказал, что сейчас выясняется, был ли еще третий террорист.

Мэр также подчеркнул, что планируемый крупномасштабный теракт удалось предотвратить только благодаря бдительности полиции: «В результате усилий полицейских террористы не смогли достичь своей основной цели».

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В городе Измир прогремел еще один взрыв, сообщает телеканал NTV.

По данным телеканала, взрыв может быть связан с попыткой со стороны саперов взорвать один из подозрительных автомобилей, оставленных у здания суда.

Операция по обезвреживанию третьего террориста продолжается.

Как сообщает агентство «Анадолу», погибшими ранее во время предыдущих взрывов являются полицейский и сотрудник суда.

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва, который прогремел у здания суда в турецком городе Измире.

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Власти Турции издали экстренный указ для всех местных СМИ, который запрещает освещать ситуацию вокруг взрыва у здания суда в Измире.

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В результате взрыва в городе Измир погибли двое полицейских, а также пострадали еще десять человек, передает в четверг агентство DHA.

Полиция проводит меры по обезвреживанию еще одного террориста.

По данным агентства, взрыв является террористической атакой.

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Сегодня около 16:00 по местному времени в Измире перед зданием суда был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль.

Как сообщает телеканал NTV, взрыв произошел перед входом С в здание суда, на стоянке для парковки автомобилей судей и прокуроров.

После взрыва началась перестрелка. Один из террористов был убит на месте. Другой сбежавший с места происшествия террорист был обезврежен полицией.

В результате взрыва ранения получили минимум 3 человека.

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В турецком городе Измир на западе страны произошел взрыв, передает CNN Turk.

Сообщается, что взрыв прогремел рядом со зданием суда. Информация о погибших уточняется. На место место происшествия направлены отряды скорой помощи.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Измир — третий по величине турецкий город.