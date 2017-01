В Сети появилось видео перестрелки полиции и боевиков после взрыва у здания суда в турецком Измире.

Incredible footage of the gunfight between the 2 terrorist & police outside the courthouse in Izmir, 1 police officer,1 court staffer killed pic.twitter.com/OtDgfD1t3G

— News_Executive (@News_Executive) 5 января 2017 г.