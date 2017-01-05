В Сети появилось видео перестрелки полиции и боевиков после взрыва у здания суда в турецком Измире.

Incredible footage of the gunfight between the 2 terrorist & police outside the courthouse in Izmir, 1 police officer,1 court staffer killed pic.twitter.com/OtDgfD1t3G — News_Executive (@News_Executive) 5 января 2017 г.

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Сегодня в 16:00 по местному времени (17:00 по бакинскому времени) полиция попыталась остановить подозрительный автомобиль перед зданием суда в Измире.

Как сообщает телеканал NTV, мэр Измира Эрол Аййылдыз в интервью журналистам сказал, что террористы вышли из автомобиля, открыли огонь и попытались скрыться. Затем террористы подорвали автомобиль. В результате перестрелки 2 террориста были уничтожены, один полицейский и сотрудник суда стали шехидами.

Обнаружены 2 автомата и 8 ручных гранат, принадлежащих террористам. Кроме того, перед зданием суда обнаружен еще один автомобиль. Полиция подорвала его в целях безопасности.

Э.Аййылдыз отметил, что форма совершения теракта и личность террористов дает основание утверждать, что акт был совершен РКК.

Мэр подчеркнул, что ранены 7 человек, в числе которых 3 полицейских. Он также сказал, что сейчас выясняется, был ли еще третий террорист.

Мэр также подчеркнул, что планируемый крупномасштабный теракт удалось предотвратить только благодаря бдительности полиции: «В результате усилий полицейских террористы не смогли достичь своей основной цели».