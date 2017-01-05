Как известно, одним из последних дел президента США Обамы было введение санкций против РФ, а точнее, внесение в санкционный список ФСБ и ГРУ. И можно радоваться тому, что Трамп пообещал снять экономические санкции с РФ. Но Слава Рабинович подчеркивает — не все люди заметили суть того, что произошло. Об этом эксперт написал в своем блоге на online.ua, передает Joinfo.ua.

Администрация Обамы наложила санкции на российские организации под названиями ФСБ и ГРУ. Любые контакты американских организаций и американских граждан с ФСБ и ГРУ запрещены.

«Это является бетонной стеной не только для ФСБ и ГРУ, но и для Путина и всей его ОПГ. Потому что реальная, а не выдуманная информация, касающаяся вопросов безопасности, рождалась, в основном, не в недрах ФСБ и ГРУ, а в недрах ФБР, ЦРУ и американской военной разведки. И передавалась, частично, российской стороне. Например, информация, касающаяся угрозы терроризма со стороны исламских фундаменталистов, или наркотрафика и т.д.

Попав под американские санкции, ФСБ и ГРУ автоматически становятся токсичными для разведок и других силовых ведомств всех союзников США, включая страны НАТО. Это касается не только МИ-5 и МИ-6 в Великобритании, а вообще… всех.

Понимая «профессиональный уровень» ФСБшников и ГРУшников, ограниченный баночками с мочой и мобильными крематориями, мы можем констатировать, что, благодаря преступлениям Путина и его ОПГ, российское народонаселение остаётся теперь один на один со всем тем злом. Против которого ФСБ и ГРУ призваны бороться, согласно их реальным уставам, а не фактической преступной деятельности времён путинизма.

Игра в анти-Агента 007 для Путина закончена навсегда», — отметил Рабинович.