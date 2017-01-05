Украинский журналист Виталий Портников заявил, что США поставили точку в поиске взаимопонимания с Россией предложением снимать санкции в обмен на конкретные действия Кремля по выполнению минских соглашений.

Об этом сообщает Espreso.tv.

По словам Портникова, российский президент Владимир Путин не намерен идти на уступки, продолжая настаивать на том, что Москва не имеет никакого отношения к «гражданскому конфликту» на Донбассе.

«В Кремле прекрасно понимают, что любая уступка по Донбассу – а минские соглашения предполагают, среди прочего, вывод российских войск с оккупированных территорий и возвращение контроля над границей – станет концом российского влияния в регионе», – заявил украинский журналист.

При этом Портников подчеркнул, что все планы американских экспертов, мечтающих о примирении с Кремлем, обречены на полный провал.

В частности, журналист приводит в пример слова американского дипломата и эксперта Томаса Грэма, который предложил легитимизировать оккупацию Крыма, порекомендовав Путину выплатить Украине компенсации.

«Путин никогда не согласится ни на повторный референдум, ни тем более на «денежную компенсацию»… Для него отступление – это конец режима. И Путин будет двигаться дальше просто потому, что на этом имперском движении и противостоянии с Западом зиждится его власть», – резюмировал Портников.