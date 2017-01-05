Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 6 января.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс USD/AZN установлен на уровне 1,7742 маната против 1,7707 сегодня.
Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 6 января.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс USD/AZN установлен на уровне 1,7742 маната против 1,7707 сегодня.
Дата: 2017/01/05 17:25
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
758
Правоохранительные органы ведут расследование
Это произойдет десятого января
Вердикт правительства страны
Глава государства поздравляет православных христиан Азербайджана с Рождеством
Еще одно ЧП в море
Завершены работы по восстановлению моста над рекой Зейемчай, соединяющий Шамкирский и Товузский районы
По инициативе Бакинского транспортного агентства на улицах и проспектах столицы будут выделены специальные полосы движения для пассажирских
В рамках визита предусмотрены также официальные встречи Мариуса Визера