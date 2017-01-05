За 2016 год с территории РФ судебными приставами Управления ФССП России по Астраханской области выдворены 255 нелегальных мигрантов, сообщает astrakhan-24.ru. Большая часть из них – граждане ближнего зарубежья. По сообщению ведомства, чаще всего нарушают правила пребывания на территории страны граждане Узбекистана (165 человек). Среди нелегальных мигрантов также граждане Таджикистана (34 человека), Азербайджана (25 человек), Казахстана (6 человек), Кыргызстана (5 человек), Украины (4 человека), Армении (4 человека), Туркменистана (3 человека) и Китая (7 человек).

Среди задержанных был также гражданин Афганистана, он отправлен в Кабул, и гражданин Молдовы, который также выдворен за пределы РФ в Кишинёв.

Назад в Российскую Федерацию нелегалы не смогут вернуться в течение 5 лет.